«Сочи» одержал самую крупную победу над СКА в истории – 8:4. Гуськов и Попов набрали по 3 очка
«Сочи» одержал самую крупную победу над СКА в истории.
«Сочи» победил СКА (8:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это самая крупная победа «Сочи» над СКА в истории.
По 3 очка в составе клуба набрали Сергей Попов (2+1) и Матвей Гуськов (1+2).
Самым результативным игроком СКА в этом матче стал Матвей Поляков, сделавший дубль.
На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 28 очками после 37 игр.
СКА идет на 7-м месте на Западе с 45 баллами в 38 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
