  • «Сочи» одержал самую крупную победу над СКА в истории – 8:4. Гуськов и Попов набрали по 3 очка
36

«Сочи» одержал самую крупную победу над СКА в истории.

«Сочи» победил СКА (8:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это самая крупная победа «Сочи» над СКА в истории.

По 3 очка в составе клуба набрали Сергей Попов (2+1) и Матвей Гуськов (1+2).

Самым результативным игроком СКА в этом матче стал Матвей Поляков, сделавший дубль.

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 28 очками после 37 игр.

СКА идет на 7-м месте на Западе с 45 баллами в 38 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
