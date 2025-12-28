Козырев об 1:2 от «Салавата»: «Равная игра. Соперник был более успешен в серии буллитов»

Андрей Козырев высказался о матче «Северстали» и «Салавата».

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Салавата Юлаева» (1:2 Б).

– Хотели бы поблагодарить болельщиков за сложный путь. Равная игра. Соперник был более успешен в серии буллитов.

– Не так много забиваете, в чем проблема?

– Здорово играет вратарь соперников.

– У «Салавата» стало восемь побед подряд над «Северсталью». Что это означает?

– Надо больше работать, тренироваться.

– Говорите о равной игре, ваш вратарь вел временами «пляжную» игру, забывал, как отбивать, но тем не менее провел отличный матч. Что можете сказать?

– Он провел отличный матч.

– Что скажете по поводу реализации российских игроков в серии буллитов. Достаточно хорошая реализация или не хватает мастерства?

– Мастерства хватает, просто здорово играет вратарь, – сказал Козырев.