Козырев об 1:2 от «Салавата»: «Равная игра. Соперник был более успешен в серии буллитов»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Салавата Юлаева» (1:2 Б).
– Хотели бы поблагодарить болельщиков за сложный путь. Равная игра. Соперник был более успешен в серии буллитов.
– Не так много забиваете, в чем проблема?
– Здорово играет вратарь соперников.
– У «Салавата» стало восемь побед подряд над «Северсталью». Что это означает?
– Надо больше работать, тренироваться.
– Говорите о равной игре, ваш вратарь вел временами «пляжную» игру, забывал, как отбивать, но тем не менее провел отличный матч. Что можете сказать?
– Он провел отличный матч.
– Что скажете по поводу реализации российских игроков в серии буллитов. Достаточно хорошая реализация или не хватает мастерства?
– Мастерства хватает, просто здорово играет вратарь, – сказал Козырев.