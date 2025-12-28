Вратарь СКА Плешков пропустил 4 шайбы к 27-й минуте игры с «Сочи» и был заменен на Заврагина
Вратарь СКА Артемий Плешков был заменен в матче с «Сочи».
Вратарь СКА Артемий Плешков был заменен по ходу игры.
Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:6, 3-й период).
Плешков пропустил 4 шайбы к 27-й минуте матча, после чего был заменен. Место в воротах занял Егор Заврагин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости