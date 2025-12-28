ЦСКА играет в альтернативной форме с серпом и молотом в матче против «Спартака». Третьяк, Михайлов и Лутченко провели символическое вбрасывание
ЦСКА сообщил, что проведет 2 матча Фонбет Чемпионата КХЛ в альтернативной форме.
Хоккеисты команды вышли в альтернативных джерси с серпом и молотом на матч против «Спартака». Перед началом игры прошло символическое вбрасывание с участием Владислава Третьяка, Бориса Михайлова и Владимира Лутченко.
Клуб также сыграет в этой форме 30 декабря против «Динамо» Москва.
Отмечается, что форма отсылает к богатой на победы истории клуба.
«При ее создании мы вдохновлялись дизайном образца первой половины 1970-х годов – периода, когда клуб выиграл несколько титулов чемпиона СССР и был базовым клубом сборной страны. Тогда игровые свитера красного цвета использовались в ЦСКА в качестве альтернативного комплекта, с 1975 года закрепившись как гостевой комплект.
Логотип на груди исполнен в стиле сезона-1975/76. Именно в том сезоне ЦСКА принял участие в знаменитой клубной Суперсерии против команд НХЛ, 50-летие которой мы отмечаем», – сообщается на сайте ЦСКА.
Фото: t.me/cska_hockey