Алексей Шевченко: «Якупов оплатил команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире. Он ничего не попросил взамен, тщательно скрывал. Больше бы таких игроков»
Наиль Якупов оплатил команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, что нападающий «Авангарда» Наиль Якупов оплатил команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире.
«Наиль Якупов тщательно скрывал, но я узнал, как он с ходу, без всяких просьб и пожеланий оплатил местной команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире.
Ничего не попросив взамен, никаких благодарностей или там, чтобы об этом рассказали. Даже вздрогнул, когда я подошел за комментарием. Больше бы таких хоккеистов», – написал Шевченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
