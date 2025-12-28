Алексей Шевченко: «Якупов оплатил команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире. Он ничего не попросил взамен, тщательно скрывал. Больше бы таких игроков»

Наиль Якупов оплатил команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, что нападающий «Авангарда » Наиль Якупов оплатил команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире.

«Наиль Якупов тщательно скрывал, но я узнал, как он с ходу, без всяких просьб и пожеланий оплатил местной команде по следж-хоккею сборы и участие в турнире.

Ничего не попросив взамен, никаких благодарностей или там, чтобы об этом рассказали. Даже вздрогнул, когда я подошел за комментарием. Больше бы таких хоккеистов», – написал Шевченко.