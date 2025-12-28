Гришин о 5:0 с «Торпедо»: «Игроки были настроены на победу, 1-й период сыграли очень прилично. Ребята молодцы, один из лучших матчей в сезоне»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче против «Торпедо» со счетом 5:0.
По 2 шайбы в этой игре забросили Андрей Белозеров и Григорий Селезнев.
– Игра удалась, собралось много зрителей, была хорошая атмосфера. Игроки были настроены на победу после удачной выездной серии. Первый период сыграли очень прилично. Ребята молодцы, один из лучших матчей в сезоне.
– Почему были ошибки и с той, и с другой стороны?
– Стараемся играть в атаку. Если так играть, то ошибки неизбежны.
– Откуда взялись эмоции и энергия?
– Давали ребятам достаточно времени для отдыха. В третьем периоде выглядели свежими.
– Селезнев адаптировался к вашему хоккею?
– У него было повреждение в начале сезона, не всегда мог играть в полную силу. Знаем его сильные стороны. Если тренерский штаб доверяет игроку, его это окрыляет. Гриша молодец.
– В чем секрет Белозерова?
– Знаем его бомбардирские качества. Слава богу, что звено создавало моменты и забивало, – сказал Гришин.
