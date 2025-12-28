  • Спортс
  Гришин о 5:0 с «Торпедо»: «Игроки были настроены на победу, 1-й период сыграли очень прилично. Ребята молодцы, один из лучших матчей в сезоне»
Гришин о 5:0 с «Торпедо»: «Игроки были настроены на победу, 1-й период сыграли очень прилично. Ребята молодцы, один из лучших матчей в сезоне»

Игорь Гришин высказался о победе «Нефтехимика» в матче с «Торпедо».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче против «Торпедо» со счетом 5:0.

По 2 шайбы в этой игре забросили Андрей Белозеров и Григорий Селезнев.

– Игра удалась, собралось много зрителей, была хорошая атмосфера. Игроки были настроены на победу после удачной выездной серии. Первый период сыграли очень прилично. Ребята молодцы, один из лучших матчей в сезоне.

– Почему были ошибки и с той, и с другой стороны?

– Стараемся играть в атаку. Если так играть, то ошибки неизбежны.

– Откуда взялись эмоции и энергия?

– Давали ребятам достаточно времени для отдыха. В третьем периоде выглядели свежими.

– Селезнев адаптировался к вашему хоккею?

– У него было повреждение в начале сезона, не всегда мог играть в полную силу. Знаем его сильные стороны. Если тренерский штаб доверяет игроку, его это окрыляет. Гриша молодец.

– В чем секрет Белозерова?

– Знаем его бомбардирские качества. Слава богу, что звено создавало моменты и забивало, – сказал Гришин.

«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» – 5:0. Долганов отразил 36 бросков, Селезнев и Белозеров сделали дубли

