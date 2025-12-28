Ги Буше о 4:3 с «Ладой»: «Когда встречаемся с клубом из нижней части таблицы, расслабляемся. Это наша слабость, работаем над этим»

Ги Буше высказался после матча «Авангарда» с «Ладой».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше поделился мыслями после матча с «Ладой» (4:3 Б).

«Сложная игра, ноги у ребят не работали. Игра с «Магниткой» (2:1 Б) отняла много сил и эмоций. Там эмоции были на пике, а сегодня – на дне. Но надо отдать должное команде, смогли перебороть эту ситуацию.

Коллектив хорошо реагирует, когда перед ним большой вызов. Но когда встречаемся с командой из нижней части таблицы, как будто расслабляемся. Знаем, что это наша слабость, такое бывало уже не раз. Говорим, что должны одинаково относиться к любому противнику, работаем над этим», – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 12 из 14 последних матчей – сегодня 4:3 с «Ладой» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке