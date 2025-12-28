Директор «Металлурга» Жлоба о Магнитогорске: «Мы открыли не один шикарный уникальный проект. Запланировано открытие фитнес-центра, Дворца торжеств, 16-этажного отеля на 185 номеров»

В «Металлурге» рассказали о проектах Магнитогорского металлургического комбината.

Алексей Жлоба описал соцпроекты Магнитогорского металлургического комбината.

«Все, что было запущено с 2022 года, – уникальный проект. Я благодарен президенту «Металлурга». Виктор Филиппович [Рашников] дал возможность городу, лично мне поработать над такими уникальными проектами, которые мы реализовываем в парке «Притяжение».

2025 год не стал исключением. Мы открыли не один шикарный проект, шикарный уникальный проект. На День металлурга мы открыли центр развлечений. Это десять тысяч квадратных метров. Огромное красивое здание. Все здание посвящено только детям.

На 2026 год также запланированы к открытию проекты. В июле ко Дню металлурга мы откроем фитнес-центр. Это три с половиной тысячи квадратных метров. С бассейнами, с фитнес-залами, с залами для групповых занятий, с зоной для единоборств.

В 2026 году мы планируем открыть дворец бракосочетаний. Сейчас его несколько переформатировали. Более широкое понятие вкладываем в этот проект – будет называться Дворец торжеств, где каждый желающий житель города сможет красиво отпраздновать то или иное мероприятие.

Параллельно мы в августе текущего года начали строительство большого отеля. 185 номеров, 16 этажей. Для города это будет большой подарок, потому что номерного фонда в действующих сейчас гостиницах не хватает. В том числе мы предполагаем, что приезжающие команды, будучи у нас в гостях, будут жить именно в этом прекрасном отеле», – сказал директор хоккейного клуба «Металлург» в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.