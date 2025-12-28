Морозов вручил Квартальнову памятный перстень за 1000 матчей в КХЛ
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов достиг отметки 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.
Юбилейной для него стала игра против московского «Динамо». Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.
Перед матчем с «Динамо» Москва прошла церемония награждения главного тренера минчан.
Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил Квартальнова с достижением и вручил ему памятный перстень.
«Слова благодарности президенту КХЛ Алексею Морозову, руководителям минского «Динамо», всему клубу, семье, тренерам, с кем работал и работаю, всем игрокам.
И, конечно, вам, «Минск-Арена», вы – тот двигатель, который толкает нас вперед. Спасибо за любовь и уважение к команде!» – сказал Квартальнов.
