Морозов вручил Квартальнову памятный перстень за 1000 матчей в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов достиг отметки 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для него стала игра против московского «Динамо». Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.

Перед матчем с «Динамо» Москва прошла церемония награждения главного тренера минчан.

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил Квартальнова с достижением и вручил ему памятный перстень.

«Слова благодарности президенту КХЛ Алексею Морозову, руководителям минского «Динамо», всему клубу, семье, тренерам, с кем работал и работаю, всем игрокам.

И, конечно, вам, «Минск-Арена», вы – тот двигатель, который толкает нас вперед. Спасибо за любовь и уважение к команде!» – сказал Квартальнов.

Фото: t.me/khl_official_telegram