Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью
Экс-игрок КХЛ сбил Лукашенко с ног во время хоккейного матча.
Президент Беларуси Александр Лукашенко упал на лед после толчка в спину в матче Республиканской лиги Беларуси между командой президента и сборной Брестской области (5:5).
В главу Беларуси въехал бывший игрок «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. Экс-хоккеист катился спиной и не видел Лукашенко. В итоге президент Беларуси упал на лед.
Чуприс после этого отбросил свою клюшку помог президенту подняться.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
