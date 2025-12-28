Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью

Экс-игрок КХЛ сбил Лукашенко с ног во время хоккейного матча.

Президент Беларуси Александр Лукашенко упал на лед после толчка в спину в матче Республиканской лиги Беларуси между командой президента и сборной Брестской области (5:5).

В главу Беларуси въехал бывший игрок «Салавата Юлаева » и минского «Динамо » Ярослав Чуприс . Экс-хоккеист катился спиной и не видел Лукашенко. В итоге президент Беларуси упал на лед.

Чуприс после этого отбросил свою клюшку помог президенту подняться.