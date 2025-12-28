Десятков о 3:4 от «Авангарда»: «Была команда, борьба и самоотверженность, не было равнодушных. Нас подвели удаления и игра в меньшинстве»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Авангарда».

«У нас были очень плохих две игры. Хотя в Минске мы хоть как-то сражались, а с Челябинском была совсем безобразная игра. На этом фоне ребята выли сегодня, хотели реабилитироваться. И их можно похвалить. За одним исключением: критерий всех наших действий – результат.

Мы могли сегодня заработать два очка, вели в счете, но подвели нас удаления и игра в меньшинстве. К сожалению, у нас этот компонент страдает, как и большинство. Да, мы забили два, но и пропустили два в меньшинстве.

Удержать определенный уровень – в этом и заключается основная сложность. В ноябре, например, мы вышли на определенный уровень, а потом определенные обстоятельства нас подкосили.

Сегодня была команда, была борьба и самоотверженность, не было равнодушных. Исключить равнодушие – главная задача для меня сейчас», – сказал Десятков.