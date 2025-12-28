Квартальнов стал 1-м тренером в истории КХЛ, достигшим отметки 1000 матчей
Тренер Дмитрий Квартальнов достиг отметки 1000 матчей в КХЛ.
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов достиг отметки 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.
Юбилейной для специалиста стала игра против московского «Динамо».
Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.
Ранее он работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости