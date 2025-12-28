Квартальнов стал 1-м тренером в истории КХЛ, достигшим отметки 1000 матчей

Тренер Дмитрий Квартальнов достиг отметки 1000 матчей в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов достиг отметки 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для специалиста стала игра против московского «Динамо».

Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.

Ранее он работал в «Северстали», «Сибири », ЦСКА , «Локомотиве » и «Ак Барсе».