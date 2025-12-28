Исаков о 0:5 от «Нефтехимика»: «Результат расстраивает. Надо постараться максимально извлечь хорошие моменты, которые были. Не понравилось, что в 1-м периоде у нас было много ошибок»
Алексей Исаков подвел итоги матча «Торпедо» против «Нефтехимика».
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча против «Нефтехимика» (0:5).
– Достаточно непростой матч для нас получился. Результат расстраивает. Надо постараться максимально извлечь хорошие моменты, которые были.
Нужно готовиться к следующей игре. Счет на табло, говорить больше нечего.
– В первом периоде была ставка на усталость соперника?
– Хотели оттолкнуться от своей игры. Не понравилось, что в первом периоде у нас было много ошибок, мы сами их совершали. Мне очень не понравился первый период, – сказал Исаков.
«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» – 5:0. Долганов отразил 36 бросков, Селезнев и Белозеров сделали дубли
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости