Исаков о 0:5 от «Нефтехимика»: «Результат расстраивает. Надо постараться максимально извлечь хорошие моменты, которые были. Не понравилось, что в 1-м периоде у нас было много ошибок»

Алексей Исаков подвел итоги матча «Торпедо» против «Нефтехимика».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча против «Нефтехимика » (0:5).

– Достаточно непростой матч для нас получился. Результат расстраивает. Надо постараться максимально извлечь хорошие моменты, которые были.

Нужно готовиться к следующей игре. Счет на табло, говорить больше нечего.

– В первом периоде была ставка на усталость соперника?

– Хотели оттолкнуться от своей игры. Не понравилось, что в первом периоде у нас было много ошибок, мы сами их совершали. Мне очень не понравился первый период, – сказал Исаков.

