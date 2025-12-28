Жлоба о «Металлурге»: «Я уверен: у нас получится стать первой командой, которая завоюет четыре Кубка Гагарина»

Директор «Металлурга» верит, что команде покорятся четыре Кубка Гагарина.

Директор «Металлурга» уверен, что клуб завоюет Кубок Гагарина в четвертый раз.

«Когда смотришь как болельщик, болеешь за хоккей – тебя интересуют красивые голы, обилие заброшенных шайб как с одной, так и с другой стороны, конечно же, выигрыш той команды, за которую болеешь. Это эмоции болельщиков.

А когда ты погружаешься в атмосферу работы, в администрирование процесса – на хоккей смотришь несколько по-иному. Основная задача для руководителя клуба – собрать ту картинку, которая даст результат.

В сезоне-2023/24 у нас получилось. В сезоне-2024/25 были причины, по которым мы, к сожалению для болельщиков, не смогли это сделать. Но все впереди, я очень на это надеюсь и прям уверен: у нас все же получится стать первой командой, которая завоюет четыре Кубка Гагарина», – описал свое видение Алексей Жлоба в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.

Магнитогорцы выигрывали главный трофей КХЛ в 2014-м, 2016-м и 2024-м.