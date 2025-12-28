«Авангард» выиграл 12 из 14 последних матчей – сегодня 4:3 с «Ладой» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке
«Авангард» выиграл 12 из 14 последних матчей в КХЛ.
«Авангард» обыграл «Ладу» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Эндрю Потуральски.
Команда тренера Ги Буше выиграла 12 из 14 последних матчей. На данный момент «Авангард» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками после 38 матчей.
«Лада» идет 10-й на Западе с 26 баллами в 39 играх. Команда проиграла 8 из 9 последних матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
