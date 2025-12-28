«Авангард» выиграл 12 из 14 последних матчей – сегодня 4:3 с «Ладой» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 12 из 14 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Ладу» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Эндрю Потуральски .

Команда тренера Ги Буше выиграла 12 из 14 последних матчей. На данный момент «Авангард » занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками после 38 матчей.

«Лада » идет 10-й на Западе с 26 баллами в 39 играх. Команда проиграла 8 из 9 последних матчей.