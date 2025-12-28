Маклауд и Лукин подрались в матче «Авангарда» и «Лады»
Хоккеисты «Авангарда» и «Лады» подрались в матче КХЛ.
Инцидент произошел на 28-й минуте матча. Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд подрался с защитником «Лады» Александром Лукиным.
В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
