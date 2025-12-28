«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» – 5:0. Долганов отразил 36 бросков, Селезнев и Белозеров сделали дубли

«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» в КХЛ.

«Нефтехимик » всухую обыграл «Торпедо» (5:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь клуба из Нижнекамска Филипп Долганов сделал шатаут, отразив все 36 бросков по своим воротам.

Голами в составе «Нефтехимика» отметились Артем Сериков , а также Григорий Селезнев и Андрей Белозеров , сделавшие дубли. Дамир Жафяров отметился 3 передачами.

На данный момент клуб занимает 5-е место на Востоке с 43 очками в 41 игре.

«Торпедо» идет 5-м на Западе с 50 баллами после 39 матчей.