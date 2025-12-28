«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» – 5:0. Долганов отразил 36 бросков, Селезнев и Белозеров сделали дубли
«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» в КХЛ.
«Нефтехимик» всухую обыграл «Торпедо» (5:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь клуба из Нижнекамска Филипп Долганов сделал шатаут, отразив все 36 бросков по своим воротам.
Голами в составе «Нефтехимика» отметились Артем Сериков, а также Григорий Селезнев и Андрей Белозеров, сделавшие дубли. Дамир Жафяров отметился 3 передачами.
На данный момент клуб занимает 5-е место на Востоке с 43 очками в 41 игре.
«Торпедо» идет 5-м на Западе с 50 баллами после 39 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости