НХЛ. «Тампа» примет «Монреаль», «Коламбус» – «Айлендерс», «Питтсбург» сыграет с «Чикаго», «Детройт» – с «Торонто»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
«Тампа» примет «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» – «Айлендерс», «Питтсбург» сыграет с «Чикаго», «Детройт» – с «Торонто», «Сиэтл» будет противостоять «Филадельфии».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
