НХЛ. «Тампа» примет «Монреаль», «Коламбус» – «Айлендерс», «Питтсбург» сыграет с «Чикаго», «Детройт» – с «Торонто»

В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.

«Тампа » примет «Монреаль » в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус » – «Айлендерс », «Питтсбург » сыграет с «Чикаго», «Детройт» – с «Торонто», «Сиэтл» будет противостоять «Филадельфии».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

