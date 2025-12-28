Только три хоккеиста в 40+ лет быстрее Овечкина забивали 15 голов в сезоне НХЛ

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин забил 15 голов в 38 матчах сезона.

40-летний капитан «Кэпиталс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Только три хоккеиста в 40 лет и старше за всю историю НХЛ забивали 15 голов в сезоне быстрее Овечкина.

Первое место у Горди Хоу , которому понадобилось 28 матчей в сезоне-1968/1969 и 36 игр в сезоне-1970/1971. Затем идет Джонни Буцик – 34 матча в сезоне-1975/1976. Третье место у Яромира Ягра – 35 игр в сезоне-2012/2013.