Андрей Коваленко про МЧМ: «Принципиально не смотрю турниры, на которые по политическим причинам не допустили российские команды. Но нет смысла запрещать такие трансляции»
– В Северной Америке стартовал традиционный чемпионат мира среди молодежных команд. Смотрите трансляции?
– Не раз говорил, что принципиально не смотрю турниры, на которые по политическим причинам не допущены российские команды. Это касается и молодежных чемпионатов мира, и взрослых.
Другое дело, что нет смысла запрещать такие трансляции. Все-таки это спорт, хоккей, тут запреты не нужны, да они и не работают.
Думаю, для профессиональных тренеров, для специалистов молодежные чемпионаты мира дают много информации для размышлений. Все-таки это знаковые турниры, которые собирают лучших молодых хоккеистов мира, на данном этапе – за исключением, к сожалению, россиян и белорусов. Эти турниры показывают направление, в котором развивается мировой хоккей, – сказал Коваленко.