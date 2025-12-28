Андрей Коваленко про МЧМ: «Принципиально не смотрю турниры, на которые по политическим причинам не допустили российские команды. Но нет смысла запрещать такие трансляции»

Андрей Коваленко про МЧМ: принципиально не смотрю.

– В Северной Америке стартовал традиционный чемпионат мира среди молодежных команд. Смотрите трансляции?

– Не раз говорил, что принципиально не смотрю турниры, на которые по политическим причинам не допущены российские команды. Это касается и молодежных чемпионатов мира, и взрослых.

Другое дело, что нет смысла запрещать такие трансляции. Все-таки это спорт, хоккей, тут запреты не нужны, да они и не работают.

Думаю, для профессиональных тренеров, для специалистов молодежные чемпионаты мира дают много информации для размышлений. Все-таки это знаковые турниры, которые собирают лучших молодых хоккеистов мира, на данном этапе – за исключением, к сожалению, россиян и белорусов. Эти турниры показывают направление, в котором развивается мировой хоккей, – сказал Коваленко.