Алексей Дементьев: «Мы сталкиваемся с фундаментальными проблемами заката хоккея. Такая ситуация была в Швеции, Чехии и Словакии, и они ее преодолели»

Дементьев: мы сталкиваемся с фундаментальными проблемами заката хоккея.

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о проблемах российского хоккея.

«Конечно, это очень прискорбно, что сборная России отсутствует на молодежном чемпионате мира. Но вот буквально недавно мне попалось на глаза видео матча между сборными 2009 и 2010 годов рождения. Для меня это было ужасным откровением и констатацией того, что мы теряем свои позиции. Отсутствие силовой борьбы, непонятные игровые задания по позициям игроков, долгие смены, безэмоциональные движения игроков, вообще физического контакта нет. Происходящее действие было только под вывеской сборных, но это не было игрой сборных. И все это уходит корнями в те требования, которые предъявляют люди, определяющие лицо нашего хоккея.

Буквально недавно у меня был разговор, генменеджер говорит: «Мы ищем центрального нападающего». Я спрашиваю: «А что вы в центральном нападающем ищете?» – «Он должен выигрывать вбрасывания, разыгрывать». Я отвечаю: «Все упрется в то, что у тебя команда играет в откат, и центральный играет третьим сзади. И зачем тебе тогда тот центральный, которого ты спрашиваешь?» Такие задания – в откат, третьим сзади, не рисковать, играть наверняка – это все постулаты, которые вредят развитию нашего хоккея.

Следующий очень важный аспект – это сами тренеры. Они не хотят учиться и считают, что все знают и что им никто и ничто не указ. Кто-то поиграл, и поэтому у них априори индульгенция от всевозможной критики. Но тренерская работа – это постоянная учеба. Вспомните Тарасова: учиться, учиться и учиться.

Еще большой пласт проблем – это якобы отсутствие молодых, талантливых, перспективных игроков. Поверьте мне, что сильный тренер – это не тот, который говорит игроку «докажи мне, что ты из себя представляешь», а сильный тренер – это тот, который говорит «я из тебя сделаю игрока». Вот таких специалистов у нас очень мало.

На текущий момент мы сталкиваемся с фундаментальными проблемами заката хоккея. Такая ситуация была в Швеции, Чехии и Словакии, и они ее преодолели. В Финляндии уже заканчивается такая ситуация, но вот, оказывается, мы следующие на этом пути. Чем раньше тренеры захотят находить что-то новое на любом уровне, от детской школы и до самых высоких позиций, тем быстрее по качеству игры мы вернемся на тот уровень, который показывают сборные на молодежном чемпионате мира», – сказал Дементьев.