Тренер по гимнастике Родионенко: «Как можно считать Овечкина спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не считает Александра Овечкина спортсменом года в России.
«А как можно считать Александра Овечкина лучшим спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну. Думаю, это не совсем правильно», – сказала Родионенко.
В этом году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
