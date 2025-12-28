Агент Овечкина о прерванной серии без голов: «Саша опытен и способен справляться с любым давлением»

Агент Овечкина о прерванной серии без голов: Саша опытен.

Глеб Чистяков , агент форварда «Вашингтона » Александра Овечкина , высказался об окончании безголевой серии хоккеиста.

40-летний нападающий ранее прервал 9-матчевую серию без голов, забив «Нью-Джерси (4:3 ОТ).

«Саша опытен и способен справляться с любым давлением. Главное – то, что команда выиграла и ему удалось отметиться важным голом, переведя игру в овертайм», – сказал Чистяков.