Агент Овечкина о прерванной серии без голов: «Саша опытен и способен справляться с любым давлением»
Агент Овечкина о прерванной серии без голов: Саша опытен.
Глеб Чистяков, агент форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался об окончании безголевой серии хоккеиста.
40-летний нападающий ранее прервал 9-матчевую серию без голов, забив «Нью-Джерси (4:3 ОТ).
«Саша опытен и способен справляться с любым давлением. Главное – то, что команда выиграла и ему удалось отметиться важным голом, переведя игру в овертайм», – сказал Чистяков.
