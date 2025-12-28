Майк Веккионе: «Самое странное для меня в КХЛ, что ты не можешь остановиться за воротами. Но это правило придает динамики»

Веккионе: самое странное в КХЛ, что ты не можешь остановиться за воротами.

Форвард «Барыса» Майк Веккионе высказался о правилах в Фонбет Чемпионате КХЛ, которые его удивили.

«Наверное, самое странное для меня в КХЛ, что ты не можешь остановиться за воротами, постоять немного, подождать партнеров и начать атаку. Но это правило позволяет игре не останавливаться, придает динамики. Не так много пауз из-за этого.

Еще, наверное, сдвиг ворот вратарем. Голкипер может сделать сэйв, дотронуться до ворот и сдвинуть их не специально. Я был удивлен, что за это могут дать две минуты штрафа», – сказал Веккионе.