Александр Прудников: «Овечкин – спортсмен года. Не может быть сомнений. Постоянно бьет рекорды»

Прудников назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Экс-форвард футбольного «Спартака» Александр Прудников назвал хоккеиста «Вашингтон» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Спортсмен года – это, конечно, Саша Овечкин. В это не может быть никаких сомнений.

Постоянно бьет рекорды, потрясающие достижения! Он один из самых известных и самых узнаваемых людей в стране. Это 100%», – сказал Прудников.