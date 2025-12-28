Александр Прудников: «Овечкин – спортсмен года. Не может быть сомнений. Постоянно бьет рекорды»
Прудников назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.
Экс-форвард футбольного «Спартака» Александр Прудников назвал хоккеиста «Вашингтон» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.
В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
«Спортсмен года – это, конечно, Саша Овечкин. В это не может быть никаких сомнений.
Постоянно бьет рекорды, потрясающие достижения! Он один из самых известных и самых узнаваемых людей в стране. Это 100%», – сказал Прудников.
