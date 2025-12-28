Тренер «Адмирала» Гизатуллин: «В раздевалке великого ЦСКА была цитата Гюго: «Хотеть – мало, надо мочь». Вот и нам надо мочь»

Гизатуллин: «Адмиралу» надо мочь, хотеть – мало.

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала » Ильнур Гизатуллин высказался после поражения от «Сибири » (2:3 ОТ).

– Что вы сделали с Сошниковым, что он стал регулярно набирать очки? Как мотивируете?

– Никиту мотивировать не надо, он сам себя прекрасно мотивирует. Он профессионал в этом плане, смотрит всегда свои матчи, анализирует.

И вообще у нас каждый хочет принести пользу команде, но как было написано на плакате красными буквами в раздевалке того великого ЦСКА: «Хотеть – мало, надо мочь». Это цитата Виктора Гюго. Вот и нам надо мочь забивать свои моменты.

Никита – молодец, что набирает очки. И он не довольствуется малым, жаждет показывать себя в каждом матче, – сказал Гизатуллин.