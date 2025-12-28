Овечкин забил больше всех в ворота «Нью-Джерси» среди действующих игроков – 44 шайбы

У Овечкина 44 гола в матчах против «Нью-Джерси».

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин забил в ворота «Нью-Джерси » (4:3 ОТ).

У россиянина 44 гол в ворота «Дэвилс» за 91 матч. Это лучший результат среди действующих игроков.

Всего на счету 40‑летнего форварда 33 (15+18) очка в 38 матчах сезона.