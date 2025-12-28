Дмитрий Федоров: «У Чернышева 5 очков в 5 играх за «Сан-Хосе» и ни одного удаления. В 15 лет были постоянные нарушения, подобное случается у сверходаренных подростков. Важно развивать и личностные качества»

Дмитрий Федоров отметил прогресс форварда «Сан-Хосе» Чернышова.

Экс-комментатор и бывший тренер клубов Olimpbet МХЛ Дмитрий Федоров поделился мнением об игре Игоря Чернышова .

Форвард «Сан-Хосе » Игорь Чернышов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:3).

Гол 20-летнего россиянина в итоге стал победным. На его счету стало 5 (1+4) очков в 5 играх за «Шаркс» в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:44.

«Ночью Игорь Чернышов забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Да еще и победную. У него 5 очков в 5 матчах за «Шаркс». И показатель полезности +5. К тому же у Игоря ни одного удаления.

А в 15 лет у него были постоянные нарушения правил. Причем нелепые. Отмашки всякие, задержки-зацепы от обиды, что не все задуманное получается. В общем, детские, немотивированные нарушения. Подобное часто случается у сверходаренных подростков. Они чувствуют свое превосходство над соперником, но этот соперник мешает играть и выводит из себя, поэтому хочется ему как следует засадить.

С Игорем много разговаривали тренеры, призывая контролировать эмоции, убеждали, что несдержанность может стать препятствием при переходе на элитный уровень. Чернышов быстро отреагировал на советы и поменялся – стал сдержанным хоккеистом.

Это лишний раз доказывает, что для успеха нужно развивать не только хоккейные навыки, но и личностные качества. И неправда, что люди не меняются. Хорошие и разумные – меняются!» – написал Федоров в телеграм-канале.