  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Федоров: «У Чернышева 5 очков в 5 играх за «Сан-Хосе» и ни одного удаления. В 15 лет были постоянные нарушения, подобное случается у сверходаренных подростков. Важно развивать и личностные качества»
1

Дмитрий Федоров: «У Чернышева 5 очков в 5 играх за «Сан-Хосе» и ни одного удаления. В 15 лет были постоянные нарушения, подобное случается у сверходаренных подростков. Важно развивать и личностные качества»

Дмитрий Федоров отметил прогресс форварда «Сан-Хосе» Чернышова.

Экс-комментатор и бывший тренер клубов Olimpbet МХЛ Дмитрий Федоров поделился мнением об игре Игоря Чернышова.

Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:3). 

Гол 20-летнего россиянина в итоге стал победным. На его счету стало 5 (1+4) очков в 5 играх за «Шаркс» в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:44. 

«Ночью Игорь Чернышов забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Да еще и победную. У него 5 очков в 5 матчах за «Шаркс». И показатель полезности +5. К тому же у Игоря ни одного удаления.

А в 15 лет у него были постоянные нарушения правил. Причем нелепые. Отмашки всякие, задержки-зацепы от обиды, что не все задуманное получается. В общем, детские, немотивированные нарушения. Подобное часто случается у сверходаренных подростков. Они чувствуют свое превосходство над соперником, но этот соперник мешает играть и выводит из себя, поэтому хочется ему как следует засадить.

С Игорем много разговаривали тренеры, призывая контролировать эмоции, убеждали, что несдержанность может стать препятствием при переходе на элитный уровень. Чернышов быстро отреагировал на советы и поменялся – стал сдержанным хоккеистом.  

Это лишний раз доказывает, что для успеха нужно развивать не только хоккейные навыки, но и личностные качества. И неправда, что люди не меняются. Хорошие и разумные – меняются!» – написал Федоров в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Дмитрия Федорова
logoИгорь Чернышов
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoДмитрий Федоров
детский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чернышов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+1 в игре с «Ванкувером». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 5 очков и «+5» в 5 матчах в дебютном сезоне в лиге
вчера, 05:55Видео
Чернышов сделал 3-й ассист в 3 матчах за «Сан-Хосе». У него 5 бросков и «+1» за 16:10 против «Сиэтла»
21 декабря, 07:28
Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»
19 декабря, 09:37Видео
Главные новости
Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче НХЛ – против «Монреаля»
18 минут назадВидео
НХЛ. «Тампа» одолела «Монреаль» по буллитам, «Коламбус» победил «Айлендерс», «Питтсбург» забил 7 голов «Чикаго», «Торонто» уступил «Детройту»
19 минут назадLive
Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 13+16 в 33 играх
сегодня, 02:00Видео
Демидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 10+22 в 38 играх
сегодня, 01:45Видео
Кучеров сделал дубль в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 17+32 в 34 играх
сегодня, 01:20Видео
МЧМ-2026. Финляндия забила 8 голов Латвии, Швеция победила Швейцарию
сегодня, 00:00
Кубок Шпенглера. «Давос» победил сборную Канады, ХИФК проиграл «Фрибуру»
вчера, 21:50
ЦСКА не может обменять Спронга из-за отсутствия предложений. Форвард не играет с 27 ноября (Metaratings)
вчера, 21:38
Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»
вчера, 21:22
Замула готов расторгнуть контракт с «Филадельфией» без компенсации. Защитник сменил агента и теперь работает с Мильштейном (PuckPedia)
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
33 минуты назадВидео
Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой. У защитника «Коламбуса» 5+9 в 37 играх
48 минут назадВидео
Потуральски о победном буллите против «Лады»: «Хотел бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Повезло: смог объехать и забросить уже за ним»
вчера, 22:04
Никитин о 1000-м матче Квартальнова в КХЛ: «Фундаментальный тренер, уважение к преданности и характеру. Мне повезло с ним работать, благодарен судьбе»
вчера, 21:54
«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на 23-летнего форварда Милна. У него 5 очков в 15 матчах сезона в АХЛ
вчера, 21:11
Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»
вчера, 20:42
Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»
вчера, 19:58
Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Парни характер проявили, дисциплину и заслуженно победили. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается»
вчера, 19:13
Миронов о том, что «Спартак» 8-й на Западе: «Неважно, с какого места ты вышел в плей-офф. Там кое-что другое нужно доставать и показывать»
вчера, 18:45
Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»
вчера, 18:22