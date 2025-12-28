Люзенков про 3:2 с «Адмиралом»: хорошая командая победа.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

«Думаю, игра понравилась всем. Может, кому‑то не хватило очка, но игра была живая, с обилием моментов. Здорово «Адмирал» сыграл первый период, мы стали переламывать ситуацию после перерыва. В целом хорошая командная победа.

Соглашусь, что вбрасывания для нас – сложный момент. Тут вопрос в том, у кого руки сильнее, кто быстрее, кто реагирует правильнее. У нас был случай, когда центральный выиграл почти все вбрасывания, а ключевые – проиграл. Есть, конечно, наработки, но это индивидуально сложный момент.

Почему‑то у нас дома «Адмирал» был свежее, а здесь, как мне показалось, мы выглядели лучше. То ли домашняя площадка сковывает, большая ответственность перед своими болельщиками. Мы уже на протяжении последних полутора месяцев будто на краю стоим, каждый матч – словно плей‑офф. Поэтому мы привыкли играть от ножа, здесь, возможно, нам попроще в плане настроя», – сказал Люзенков.