Тренер «Флориды» Морис: «Мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского. Но он сделал несколько хороших сэйвов»

Морис: мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского.

В матче регулярного чемпионата НХЛ россиянин отразил 24 броска из 26, а «Тампа» выиграла 4:2.

«Вратарь «Тампы» сделал несколько действительно хороших сэйвов, чтобы сохранить преимущество. Всегда хочется большего, верно? Мы бы сравняли счет, если бы смогли пробить его. Мы не смогли реализовать в атаке то, чего хотели», – сказал Морис.