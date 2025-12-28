Тренер «Флориды» Морис: «Мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского. Но он сделал несколько хороших сэйвов»
Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского.
В матче регулярного чемпионата НХЛ россиянин отразил 24 броска из 26, а «Тампа» выиграла 4:2.
«Вратарь «Тампы» сделал несколько действительно хороших сэйвов, чтобы сохранить преимущество. Всегда хочется большего, верно? Мы бы сравняли счет, если бы смогли пробить его. Мы не смогли реализовать в атаке то, чего хотели», – сказал Морис.
