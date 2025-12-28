«Сибирь» за 4 минуты до конца 3-го периода сравняла счет против «Адмирала» и победила в овертайме
«Сибирь» одержала волевую победу над «Адмиралом».
После первого периода сибирский клуб уступал 1:2. И только за четыре минуты до конца матча команда смогла сравнять счет благодаря голу Семена Кошелева.
Уже в овертайме «Сибири» удалось вырвать победу – голом на 4-й добавленной минуте отметился Михаил Абрамов.
