Кубок Шпенглера. ХИФК сыграет с «Фрибуром», «Давос» против сборной Канады
Сегодня в швейцарском Давосе проходят очередные матчи Кубка Шпенглера.
Сборную Канады в этом году возглавил экс-тренер «Монреаля» и «Питтсбурга» Мишель Террьен.
В состав вошли игроки, выступающие в европейских лигах (в том числе экс-форвард «Сибири» Энди Андреофф из «Цюриха») и АХЛ. Также к команде присоединился 37-летний экс-вратарь клубов НХЛ Джеймс Раймер, находящийся без клуба.
Группа Торриани
«Фрибур» Швейцария – ХИФК Финляндия – 17:10
Положение команд: «Фрибур» – 2 (1), «Спарта» – 2 (2), ХИФК – 0 (1).
Группа Каттини
«Давос» Швейцария – сборная Канады – 22:15
Положение команд: Канада – 2 (1), NCAA – 2 (2), «Давос» – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости