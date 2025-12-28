Кубок Шпенглера. ХИФК сыграет с «Фрибуром», «Давос» против сборной Канады

Сегодня в швейцарском Давосе проходят очередные матчи Кубка Шпенглера.

Сборную Канады в этом году возглавил экс-тренер «Монреаля» и «Питтсбурга» Мишель Террьен.

В состав вошли игроки, выступающие в европейских лигах (в том числе экс-форвард «Сибири» Энди Андреофф из «Цюриха») и АХЛ. Также к команде присоединился 37-летний экс-вратарь клубов НХЛ Джеймс Раймер, находящийся без клуба.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

«Фрибур» Швейцария – ХИФК Финляндия – 17:10

Положение команд: «Фрибур » – 2 (1), «Спарта» – 2 (2), ХИФК – 0 (1).

Группа Каттини

«Давос» Швейцария – сборная Канады – 22:15

Положение команд: Канада – 2 (1), NCAA – 2 (2), «Давос» – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.