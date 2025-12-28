Кузьменко набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Анахаймом». У него 0 бросков и 1 потеря за 14:52, в сезоне – 12 баллов в 32 играх

Андрей Кузьменко продлил серию игр с очками до 3.

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (6:1).

На счету 29-летнего россиянина стало 12 (7+5) очков в 32 играх в сезоне при полезности «минус 3». Он впервые в текущей регулярке выдал результативную серию из 3 матчей (2+1 на отрезке).

Сегодня Кузьменко (14:52, нейтральная полезность) остался без бросков в створ и допустил 1 потерю.