Маккенна набрал 0+4 в первых 2 матчах на МЧМ-2026. Один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ делит 2-е место в гонке бомбардиров

Гэвин Маккенна набрал 0+4 в первых 2 матчах на МЧМ-2026.

Форвард молодежной сборной Канады Гэвин Маккенна ассистировал при обеих шайбах своей команды в матче группового этапа МЧМ-2026 против Латвии (2:1 ОТ).

На счету 18-летнего канадца стало 4 (0+4) очка в 2 играх на турнире. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с группой игроков, лидирует чех Томаш Галвас с 5 (2+3) баллами.

Маккенна является одним из фаворитов драфта НХЛ-2026. В текущем сезоне нападающий выступает за университет Пенсильвании в NCAA – 16 матчей и 18 (4+14) очков при полезности «минус 5».