Канада одолела Латвию (2:1 ОТ) на МЧМ-2026, взяв реванш за поражение на прошлом турнире. Латвийцы сравняли на 59-й минуте – забил 17-летний Берзкальнш

Канада одолела Латвию (2:1 ОТ) на МЧМ-2026 – реванш за поражение в прошлом году.

Молодежная сборная Канады справилась с Латвией (2:1 ОТ) на групповом этапе МЧМ-2026.

Канадцы второй год не смогли обыграть латвийцев в основное время на этой стадии, но взяли реванш за поражение по буллитам (2:3 Б). Итоговый счет по броскам в створ – 38:27.

Сегодня прибалтийской команде удалось перевести игру в овертайм на 59-й минуте – отличился 17-летний нападающий Рудольф Берзкальнш.

Победу канадцам в овертайме принес форвард Майкл Хейдж. Фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна сделал 2 результативные передачи.