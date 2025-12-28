Свечков забил впервые за 15 игр – «Сент-Луису» в меньшинстве. У него 4 броска, 11% на точке и «+2» за 13:07, в сезоне – 2+7 в 35 матчах
Федор Свечков забил впервые за 15 матчей – «Сент-Луису» в меньшинстве.
Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков забросил шайбу в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3).
22-летний россиянин прервал безголевую серию из 14 матчей. В текущем сезоне на его счету 9 (2+7) очков в 35 играх при полезности «минус 1».
Сегодня Свечков (13:07, «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, допустил 1 потерю, получил малый штраф и выиграл 11% вбрасываний (1 из 9).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
