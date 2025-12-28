Бучневич дважды забил «Нэшвиллу», прервав безголевую серию из 8 матчей. Он стал 1-й звездой встречи, в сезоне – 7+14 в 39 играх

Павел Бучневич дважды забил «Нэшвиллу», прервав безголевую серию из 8 матчей.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (3:2) и был признан первой звездой.

В текущей регулярке 30-летний россиянин набрал 21 (7+14) очко в 39 играх в сезоне при полезности «минус 8».

Его безголевая серия из 8 матчей завершилась, дубль стал первым в сезоне.

Сегодня Бучневич (20:48 – максимальное время в «Блюз», «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.