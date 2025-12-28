Свечников набрал 1+2 в матче против «Детройта» и стал 1-й звездой. У него 9 (3+6) очков в последних 5 играх

Андрей Свечников набрал 1+2 в матче с «Детройтом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:2). Его признали первой звездой встречи.

На счету 25-летнего россиянина стало 27 (10+17) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Текущая результативная серия – 5 матчей (3+6 на отрезке). В третьем периоде он продлил голевую серию до 3 матчей – пошел в прессинг в зону «Ред Уингс» и воспользовался ошибкой капитана «Ред Уингс» Дилана Ларкина .

Сегодня Свечников (16:36, «+3») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика перехватов и потерь – 1:2.