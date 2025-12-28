Капризов набрал 1+2 в матче с «Виннипегом» и стал 2-й звездой. У него 23+23 в 39 играх – идет на 8-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов набрал 1+2 в матче с «Виннипегом» и стал 2-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (4:3 ОТ).

28-летний россиянин был признан второй звездой встречи, а первой назвали Матса Зукарелло , которому удалось перевести игру в овертайм на 59:38.

Капризов прервал безголевую серию из 3 игр. На его счету 46 (23+23) очков в 39 играх в сезоне – занимает текущее 8-е место в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кирилл (22:16, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.