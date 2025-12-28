Кучеров дважды забил «Флориде» и стал 3-й звездой матча. У него 47 очков в 33 играх в сезоне – идет на 7-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров дважды забил «Флориде» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:2) и был признан третьей звездой.

Вторую шайбу 32-летний россиянин забросил в пустые ворота. В текущем сезоне на его счету стало 47 (15+32) очков в 33 играх при полезности «+12».

Кучеров идет на 7-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Никита (18:29, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.