Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол за 10 матчей, голевой пас Протасу на 19:59, 3 броска, 2 хита и «+2» за 15:20. У него 15+18 в 38 играх

Александр Овечкин прервал безголевую серию из 9 игр, забив «Нью-Джерси».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси » (4:3 ОТ).

В середине третьего периода 40-летний россиянин прервал безголевую серию из 9 игр. Ранее отметился результативной передачей на Алексея Протаса, поразившего ворота за секунду до окончания первой 20-минутки.

В текущем сезоне у Овечкина 33 (15+18) очка в 38 играх при полезности «+5».

Сегодня Александр (15:20, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 2 силовых приема.

Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб