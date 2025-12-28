Панарин без очков против «Айлендерс»: 4 броска за 21:50. У него 14+24 за 39 игр

Панарин не набрал очков в матче с «Айлендерс» (0:2).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативностью в матче НХЛ с «Айлендерс» (0:2).

За 21:50 (5:40 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».

Всего в 39 играх сезона Панарин набрал 38 (14+24) очков.