Шестеркин – 3-я звезда матча с «Айлендерс» (0:2): 24 сэйва из 25. Поражение – 1-е за 4 игры
Шестеркин признан третьей звездой матча с «Айлендерс» (0:2).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 24 броска из 25 в матче НХЛ с «Айлендерс» (0:2) и был признан третьей звездой. Второй гол «островитяне» забили на 60-й минуте в пустые ворота.
Трехматчевая победная серия россиянина прервалась.
Всего в 31 игре сезона на его счету 16 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,51.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
