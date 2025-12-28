Шестеркин – 3-я звезда матча с «Айлендерс» (0:2): 24 сэйва из 25. Поражение – 1-е за 4 игры

Шестеркин признан третьей звездой матча с «Айлендерс» (0:2).

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отбил 24 броска из 25 в матче НХЛ с «Айлендерс » (0:2) и был признан третьей звездой. Второй гол «островитяне» забили на 60-й минуте в пустые ворота.

Трехматчевая победная серия россиянина прервалась.

Всего в 31 игре сезона на его счету 16 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,51.