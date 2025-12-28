Андрей Коваленко о 6-м месте СКА на Западе: «Ларионову понадобилось время адаптироваться. Команда выглядит сбалансированной, будет прибавлять»

Андрей Коваленко: СКА будет прибавлять, команда выглядит сбалансированной.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко положительно оценил игру СКА в последних матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

На данный момент команда под руководством Игоря Ларионова занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 45 очками после 37 игр.

– Месяц-полтора назад вы не сомневались в том, что поднимется и СКА. Так и произошло – Санкт-Петербург уже в зоне плей-офф.

– Был уверен, что СКА будет прибавлять. Штабу Игоря Ларионова понадобилось время, чтобы адаптироваться к новой команде, взять все лучшее из прошлого и предложить что-то свое. В итоге в последних матчах СКА выглядит как сбалансированная команда, которая будет радовать болельщиков.

То же самое скажу и о нижегородском «Торпедо». Команду возглавил молодой тренер Алексей Исаков , который не стал ничего ломать, взял все лучшее из системы Ларионова и добавил какие-то свои нюансы. Как результат, «Торпедо » – один из лидеров Запада. Отличная работа! – сказал Андрей Коваленко .