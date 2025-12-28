Малкин не сыграет с «Чикаго» из-за травмы. Форвард «Питтсбурга» пропустит 11-й матч подряд
Евгений Малкин пропустит 11-й матч подряд из-за травмы.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» из-за травмы верхней части тела.
Таким образом, 39-летний россиянин пропустит 11-ю игру подряд.
В субботу Малкин работал на льду индивидуально, а его возвращение ожидается не раньше чем через неделю.
В текущем сезоне в активе Евгения 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».
