Малкин не сыграет с «Чикаго» из-за травмы. Форвард «Питтсбурга» пропустит 11-й матч подряд

Евгений Малкин пропустит 11-й матч подряд из-за травмы.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » из-за травмы верхней части тела.

Таким образом, 39-летний россиянин пропустит 11-ю игру подряд.

В субботу Малкин работал на льду индивидуально, а его возвращение ожидается не раньше чем через неделю.

В текущем сезоне в активе Евгения 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».