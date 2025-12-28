  • Спортс
  • 17-летний Федоров о нехватке центрфорвардов в российском хоккее: «В школах ребята не хотят играть в обороне, тренеры не ругают их. Учиться этому без какой-либо базы уже сложно»
Виктор Федоров высказался о недостатке центрфорвардов в российском хоккее.

17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Федоров высказался о том, почему в российском хоккее не хватает центральных нападающих высокого уровня. 

– Центральные нападающие – дефицитная позиция в российском хоккее. У вас есть этому объяснение?

– По моему мнению, все идет из детских школ. Там в нападение ставят тех, кто лучше играет. Такие ребята не особо хотят играть в обороне, и тренеры не ругают их за это, потому что они умеют забивать, а на профессиональном уровне учиться этому без какой-либо базы уже сложно.

Слава Богу, что у меня с этим никогда не было проблем. В детской школе нас тренировали сразу на всех позициях: и в обороне, и с краю, и в центре. Я люблю помогать команде в обороне и отбирать шайбу.

– Хотели бы развиваться на взрослом уровне именно как центрфорвард?

– Конечно, я хочу развиваться в этом амплуа и в будущем стать хорошим центральным, но не из-за того, что эта позиция дефицитная – просто на льду мне нравится всегда быть там, где находится шайба, – сказал Виктор Федоров. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт МХЛ
детский хоккей
