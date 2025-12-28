Разин о том, почему назвал собаку Стэнли: «Классный пес, ласковый друг семьи. Мы решили: почему у нас в квартире не может быть своего Кубка Стэнли?»

Андрей Разин рассказал, как выбрал кличку своей собаке Стэнли.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал, как они с женой выбрали кличку для своей собаки Стэнли.

– Ваша собака стала любимицей телеграма. Как она у вас появилась? У вас очень теплые отношения.

– У меня супруга – собачница. У нас до этого был кот. К сожалению, его не стало. А сейчас, когда мы уже твердо обосновались в Екатеринбурге, появилась возможность завести собаку… Классный пес. Ласковый друг семьи.

– Как его зовут?

– Стэнли.

– В честь кубка назвали?

– Можно сказать и так. Мы подумали и решили: почему у нас в квартире не может быть своего Кубка Стэнли? – сказал Разин.

Разин опубликовал фото с собакой: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»