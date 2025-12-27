Щитов о «Шанхае»: «У клуба опытный тренер из США, мастеровитые игроки. У них присутствуют спады, но организация выглядит привлекательно»
Никита Щитов о «Шанхае»: спады есть, но организация привлекательная.
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов назвал «Шанхай» привлекательной организацией и оценил шансы команды на высокие места в таблице. На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Западной конференции.
«Меня не удивляют «Шанхайские драконы», они подобрали достаточно хороший, опытный и мастеровитый коллектив игроков. Они взяли достаточно опытного тренера из США [Жерара Галлана], который достаточно успешно работал в НХЛ.
Я скажу точно, если у тебя есть в команде опытные и мастеровитые игроки, то они будут идти в зоне плей-офф большую часть чемпионата. У них присутствуют спады, но организация сама по себе выглядит привлекательно», – сказал Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости