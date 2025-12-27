ИИХФ начала разбирательство из-за отказа сборной Канады от рукопожатий после победы над Чехией в матче МЧМ

ИИХФ начало разбирательство в отношение молодежной сборной Канады.

Международная федерация хоккея начало разбирательство в отношении игроков молодежной сборной Канады, которые покинули лед без рукопожатий с хоккеистами команды Чехии . Канадцы выиграли в матче группового этапа со счетом 7:5.

Федерация хоккея Канады извинилась за поведение игроков молодежки.

«ИИХФ открыла дисциплинарное разбирательство по инциденту, произошедшему после матча Канада – Чехия 26 декабря 2025 года.

Дело будет рассмотрено в соответствии с Дисциплинарным регламентом ИИХФ и действующими процедурными нормами.

ИИХФ привержена защите турнира и сохранению его целостности. От всех участников соревнований ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения ради обеспечения честности, взаимного уважения и авторитета турнира», – говорится в заявлении ИИХФ .