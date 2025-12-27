Игроки сборной Канады покинули лед после победы над Чехией на МЧМ, проигнорировав процедуру рукопожатия. Федерация опубликовала пост с извинениями

Федерация хоккея Канады извинилась перед молодежной сборной Чехии.

Федерация хоккея Канады извинилась перед игроками молодежной сборной Чехии за то, что хоккеисты канадской сборной покинули лед без рукопожатий после победы со счетом (7:5) на групповом этапе МЧМ-2026.

«После вчерашнего матча молодежная сборная Канады покинула лед без рукопожатий с командой Чехии.

Hockey Canada полностью берет на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения команде Чехии, Федерации хоккея Чехии и Международной федерации хоккея (ИИХФ ) за нашу ошибку», – говорится в заявлении Федерации хоккея Канады.

Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение